Nuova promo Leroy Merlin: ricevi un buono da 50€ senza spesa minima

Leroy Merlin lancia la nuova promozione “Back Home: Spendi&Riprendi”, che permette di risparmiare notevolmente: effettuando un acquisto, senza limiti di spesa, entro il 15 settembre riceverai un buono sconto di 50 euro da utilizzare su una spesa minima di 249 euro. Sarà come ricevere uno sconto quasi gratis, dal momento che basta anche un acquisto di pochi euro per ricevere i 50 euro bonus.

Come ricevere 50 euro di sconto Leroy Merlin

Accedere alla promozione è, quindi, piuttosto semplice. Innanzitutto è necessario essere membro di Homy, il programma fedeltà di Leroy Merlin a cui è possibile iscriversi gratuitamente. Dopodiché, chiunque acquisti dal 5 al 15 settembre almeno un prodotto venduto da Leroy Merlin nel proprio catalogo, riceverà un buono sconto di 50 euro. L’acquisto può essere effettuato online, sull’app, in negozio oppure al telefono.

Il buono sconto verrà quindi caricato nell’area personale dell’utente, che potrà utilizzarlo per effettuare un secondo acquisto (utilizzando un qualsiasi canale di vendita, anche online) di prodotti Leroy Merlin, a fronte di una spesa minima di 249 euro. Il buono dovrà tassativamente essere utilizzato tra il 19 e il 29 settembre, altrimenti non risulterà valido e verrà perso.

Se l’acquisto viene effettuato online, basterà selezionare la voce “applica uno sconto” e incollare il codice ricevuto per usufruire dello sconto di 50 euro; in negozio, invece, sarà applicato scansionando il relativo codice a barre.

È valido per tutto il catalogo Leroy Merlin

Il catalogo Leroy Merlin è ampio e variegato: oltre agli arredi, ci sono intere sezioni dedicate a domotica e smart home, utensileria, edilizia, vernici, ferramenta, falegnameria e giardinaggio. Perfetto, insomma, per chi opera nel mondo del fai da te. Ricordiamo inoltre che il buono di 50 euro non è compatibile con altre tipologie di sconto o promozioni in corso, nonché per l’acquisto di servizi come la consegna a domicilio.

Ricapitolando la promozione: acquista un prodotto Leroy Merlin tra il 5 e il 15 settembre senza spesa minima, ricevi un buono sconto di 50 euro e utilizzalo tra il 19 e il 29 settembre per una spesa minima di 249 euro. Per accedere basta essere membri Homy: puoi iscriverti gratuitamente anche online, senza impegno.