Nubia Z40 Pro è qui: Samsung Galaxy S22+ ha un nuovo avversario

A seguito dei numerosi leak su Nubia Z4o Pro e i teaser ufficiali pubblicati dall'azienda nei giorni scorsi, in queste ore il nuovo top di gamma di Nubia è finalmente realtà con una scheda tecnica di altissimo livello.

Dopo RedMagic 7 Series si tratta del terzo device del colosso cinese a montare il nuovo processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le cui caratteristiche lo pongono in diretta competizione con Samsung Galaxy S22+.

Nubia Z40 Pro: caratteristiche e design

Dal punto di vista del design non ci sono particolari differenze rispetto le informazioni leak pubblicate nei giorni scorsi: frontalmente è presente un pannello AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, sensore di impronte integrato e fotocamera punch hole centrale con sensore da 16 MP.

Sotto la scocca, oltre al nuovo processore di fascia alta di Qualcomm, è possibile trovare fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre posteriormente campeggia un modulo fotografico imponente. Quest'ultimo è costituito da un sensore principale Sony IMX787 da 64 MP con lente equivalente a un 35 mm di lunghezza focale, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore periscopico da 8 MP.

Una delle caratteristiche peculiari del device di Nubia è che si presenta come il primo smartphone Android al mondo a supportare la ricarica wireless magnetica. A tal proposito, il device monta una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W (su cavo) e a 15 W (in wireless), ma è presente anche un'edizione speciale del device con una batteria più contenuta da 4600 mAh con ricarica rapida wireless magnetica sempre da 15 W.

Come sistema operativo è presente Android 12 con la personalizzazione MyOS 12.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, copertura gamma colore 100% DCI-P3 e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con

8/12/16 GB di RAM LPDDR5 RAM con 128 GB/256 GB/512 GB/ 1 TB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale Sony IMX787 da 64 MP con flash LED e apertura f/1.6, OIS, sensore ultra grandangolare da 50 MP con FOV di 116° e apertura f/2.2, sensore periscopico da 8 MP con OIS e apertura f/3.4;

fotocamera frontale con sensore da 16 MP con apertura f/2.45;

USB Type-C audio, speaker stereo e supporto DTS: X Ultra;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80 W, 15 W con ricarica rapida wireless;

Dimensioni: 161.93 × 72.89 × 8.46 mm;

Peso: 199 grammi;

Android 12 con la personalizzazione MyOS 12.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone di Nubia, disponibile nelle colorazioni Interstellar Black e Galaxy Silver, sarà acquistabile in Cina a partire dal 2 marzo ai seguenti prezzi:

Z40 Pro 8+128 GB a 3399 yuan, circa 470 euro;

Z40 Pro 8+256 GB a 3699 yuan, circa 520 euro;

Z40 Pro 12+256 GB a 3999 yuan, circa 560 euro;

Z40 Pro 12+512 GB a 4499 yuan, circa 630 euro;

Z40 Pro Special Edition 12+256 GB a 4299 yuan, circa 600 euro;

Z40 Pro Special Edition 12+1 TB a 5999 yuan, circa 840 euro.

Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche per i mercati esteri, ma vi terremo informati in caso di novità.