Nubia Z40 Pro sarà il primo a montare questo incredibile sensore Sony

A seguito del leak sulle specifiche tecniche di alto livello di Nubia Z40 Pro, in queste ore torniamo a palrare dell'atteso top di gamma di Nubia per via di un altro rumor che riguarda invece la fotocamera del device. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, Nubia Z40 Pro non solo sarà il primo device della compagnia a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma sarà anche il primo in assoluto a montare il nuovo sensore Sony IMX787.

Un rumor svela l'incredibile fotocamera di Nubia Z40 Pro

Bald Panda, noto leaker cinese piuttosto attivo su Weibo, ha infatti svelato che il device di Nubia sarà il primo in assoluto a sfruttare il sensore di Sony con risoluzione pari a 50 MP e focale di 35 mm. Sembra che Nubia e Sony abbiano lavorato a stretto contatto per personalizzare ulteriormente il sensore per rispondere alle necessità del colosso cinese. Il sensore di Sony garantisce il 35% in meno di distorsione, assicura l'80% in più di luce, dispone del supporto OIS e molto altro.

Nubia Z40 Pro è atteso al lancio assieme al modello Z40 nelle prossime settimane: l'ultimo passaggio su Geekbench aveva svelato un modello con 16 GB di RAM, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Android 12.