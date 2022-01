Nubia Z40 Pro darà del filo da torcere agli smartphone da gaming?

Nubia si sta preparando al lancio della nuova serie di smartphone Z40 con alcune singolari feature molto interessanti che, per quanto riguarda il modello Z40 Pro, permetteranno agli utenti di giocare ore e ore sul proprio device senza preoccuparsi della dissipazione del calore secondo un nuovo teaser. Infatti, come viene svelato dall'account ufficiale Nubia su Weibo, il modello Z40 Pro sarà il primo device ad essere munito di un singolare sistema di dissipazione basato sulla grafite e un sistema di raffreddamento a tre fasi.

Un teaser svela molte novità su Nubia Z4o Pro

Tramite esso il device continuerà a funzionare senza scaldarsi anche dopo ore di gameplay a risoluzione massima su Genshin Impact in una stanza riscaldata a 25°. Nubia Z40 Pro, indicato internamente con il nome in codice “Frost Dragon“, sarà basato sul processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: si è più volte detto che il SoC avrebbe seri problemi nel mantenere la temperatura entro un range accettabile quando sottoposto a stress prolungati (come il gaming), ma evidentemente l'innovativa soluzione di Nubia è in grado di assicurare una dissipazione di alto livello.

Il teaser pubblicato da Nubia fa riferimento anche al comparto fotografico presente su Z40 Pro: il device ruota attorno a un sensore Sony IMX787 personalizzato con lente da 35 mm e apertura f/1.6. Il device, infine, sembra essere ormai pronto al lancio considerando che il negozio online ZTE Mall presenta già una landing page con tanto di promozione per chi dà indietro il proprio device.