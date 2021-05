ZTE ha anticipato a sorpresa le specifiche del display del suo prossimo smartphone, il Nubia Z30 Pro, che dovrebbe essere lanciato ufficialmente il 20 maggio.

Nubia Z30 Pro: il notch non c’è

ZTE ha pubblicato su Weibo un teaser poster ufficiale che mostra lo schermo anteriore dello Z30 Pro privo notch. Il render, come è possibile osservare dall’immagine di seguito, mostra che il dispositivo non avrà un foro dedicato alla selfie-camera, in un design che indica la presenza di un sensore sotto lo schermo.

Vale la pena ricordare che l’evoluzione della tecnologia sotto il display è stata presentata da ZTE durante un evento tenutosi nel mese di febbraio: Ni Fei, un alto dirigente della società cinese, ha mostrato che la posizione del sensore è praticamente invisibile.

Riguardo lo Nubia Z30 Pro non si sa molto altro; tuttavia, il teaser di Weibo mostra un’elegante e apparentemente invisibile configurazione della fotocamera frontale, un display AMOLED e un sistema a quattro fotocamere con zoom ibrido 100x.

Da altre dichiarazioni di Ni Fei è emerso ancche il Nubia Z30 Pro, che dovrebbe essere lanciato il 20 maggio, sarà dotato del processore Snapdragon 888. Inoltre, pare che il terminale avrà un pannello con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, display dotato anche di una tecnologia innovativa di riconoscimento tridimensionale del viso.

Ricordiamo che la società cinese ha lanciato alcune settimane fa l’Axon 30 Ultra 5G, telefono che gode di un grande schermo da 6.67 pollici e di un modulo fotografico ricco di un sensore principale da ben 64 megapixel. A bordo del terminale c’è il chipset Snapdragon 888.

ZTE

Smartphone