Il render del Nubia Z30 appena trapelato in Rete mostra cornici uniformi e la selfie-cam sotto il display: ecco tutti i dettagli.

Nubia Z30: render

Alcuni giorni fa Ni Fei, un alto dirigente di ZTE, ha riferito che lo smartphone di punta della serie Nubia Z arriverà presto sul mercato; ora un presunto render del Nubia Z30 (nome ancora da confermare) è stato pubblicato su Weibo.

Innanzitutto, come si può notare dalla foto di seguito, il device potrebbe adottare un design molto diverso da quello del suo predecessore.

Inoltre, il presunto Nubia Z30 presenta un display curvo, così come la parte posteriore; tuttavia, la vista laterale del telefono non sembra mostrare alcun design curvo.

Il dettaglio più evidente è la mancanza sullo schermo di un foro per la selfie-cam: questo significa, come abbiamo anticipato poche righe più sopra, che il telefono potrebbe avere una fotocamera pop-up o un sensore sotto il display.

Passando al retro dello Z30, notiamo un modulo rettangolare che ospita quattro obiettivi; all’interno, una scritta che indica che il device presenta una modalità di zoom ibrido 100x (come il Galaxy S21 Ultra): questo suggerisce che una delle fotocamere è un teleobiettivo periscopico.

Come rivelato diversi mesi fa da Ni Fei in un post su Weibo, il Nubia Z30 – di cui è però ignota la data di rilascio – sarà dotato del processore Snapdragon 888: non ci resta che attendere per conoscere ulteriori dettagli sul prossimo terminale di ZTE.

