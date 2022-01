Nubia RedMagic 7 passa da Geekbench: altro che OnePlus 10 Pro!

Dopo il passaggio di Nubia RedMagic 7 dal TENAA, in queste ore l'atteso smartphone da gaming di fascia alta di Nubia viene scovato all'interno del database di Geekbench. Le informazioni sulla scheda tecnica non lasciano spazio a interpretazioni alternative: RedMagic 7 sarà un vero mostro di potenza sotto tutti i punti di vista.

Nubia RedMagic 7 passa da Geekbench con un hardware da paura

Individuato sul database con il codice prodotto NX679J e con il nome in codice “taro“, il nuovo device da gaming monterà il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Android 12 e offrirà il supporto fino a 18 GB di RAM. Il dispositivo ha raggiunto un punteggio pari a 1.219 in single core e 3.732 in multi core, ma quello che fa più scalpore è senza ombra di dubbio l'incredibile quantitativo di RAM a disposizione.

Se non il modulo RAM da 18 GB non dovesse solleticare la vostra curiosità, forse ci riuscirà il supporto alla ricarica rapida a 165 W – è al momento la più prestante sul mercato anche se OPPO e Xiaomi stanno lavorando alla ricarica rapida da 200 W. Inoltre, la certificazione SIG aveva svelato che RedMagic 7 è atteso con un modulo Bluetooth 5.2, mentre numerosi leaker concordano che lo smartphone monterà un display OLED con frequenza di aggiornamento a 165 Hz.