NOW: ecco le migliori serie TV del 2024

NOW: le migliori serie TV del 2024

Il simpatizzante

Genere: Thriller, Spionaggio

Ambientata alla fine della guerra del Vietnam, la serie segue un capitano dell’esercito del Vietnam del Sud che in realtà è una spia comunista. Costretto a fuggire negli Stati Uniti, continua la sua attività di spionaggio tra i rifugiati vietnamiti, affrontando conflitti interiori e pericoli in un’avventura che esplora temi di identità, lealtà e gli effetti duraturi della guerra. Dune: Prophecy

Genere: Fantascienza, Drammatico

Ambientata 10.000 anni prima degli eventi di Dune, la serie segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità. Nel loro percorso, fondano la leggendaria setta nota come Bene Gesserit, esplorando le origini di questa potente organizzazione e le radici del conflitto tra Casa Atreides e Casa Harkonnen. Mary & George

Genere: Drammatico storico

Basata su una storia vera, la serie racconta di Mary Villiers, una donna ambiziosa di umili origini, che convince il suo affascinante figlio George a sedurre Re Giacomo I d’Inghilterra. Attraverso intrighi e seduzioni, madre e figlio si fanno strada fino ai vertici della corte inglese, diventando la famiglia più potente del regno, mentre il loro rapporto viene messo alla prova dal crescente potere di George. The Penguin

Genere: Crime, Azione

Spin-off del film “The Batman”, la serie segue l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot, alias il Pinguino, nel sottobosco criminale di Gotham City. Dopo il crollo dell’impero di Carmine Falcone, il Pinguino sfrutta il vuoto di potere per costruire il proprio dominio, affrontando rivali spietati e sfide inaspettate nel tentativo di diventare il nuovo re del crimine della città. Il giorno dello sciacallo

Genere: Thriller, Spionaggio

Adattamento moderno del classico romanzo di Frederick Forsyth, la serie segue un assassino professionista noto come lo Sciacallo, interpretato da Eddie Redmayne. Mentre compie i suoi audaci omicidi usando una serie di travestimenti, si trova braccato da Bianca, un agente dell’MI6 determinata a fermarlo. La caccia all’uomo si trasforma in un gioco del gatto e del topo attraverso l’Europa, mescolando azione, suspense e profondità emotiva. Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883

Genere: Biografico, Musicale

Ambientata a Pavia alla fine degli anni ’80, la serie racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, due amici uniti dalla passione per la musica che decidono di comporre canzoni insieme. Il racconto segue la loro ascesa al successo come duo 883, esplorando le sfide personali e professionali che accompagnano la loro improvvisa fama e mettendo alla prova la loro amicizia.

