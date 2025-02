Una novità su Steam ci farà risparmiare parecchi soldi

Steam, la super popolata piattaforma di videogiochi, è in una fase decisiva della sua avventura legata al mondo dei giochi in accesso anticipato. Questi ultimi ormai non sono più una novità. Infatti, è da oltre 10 anni che molti sviluppatori decidono di transitare in questa categoria prima di lanciare ufficialmente il loro titolo.

È un po’ come dire agli acquirenti che il gioco non è ancora pronto, ma è possibile provarlo acquistandolo a una cifra solitamente inferiore rispetto a quella del lancio. La curiosità da qualche tempo sta spingendo molti utenti a pagare per diventare beta tester. Questa formula è come una moneta con due facce.

Da una parte può rivelarsi un’esperienza interessante e avvincente quella di seguire la crescita e i progressi di un videogioco. La sua metamorfosi può essere davvero appagante per un gamer appassionato. Di contro, d’altra parte, si potrebbe finire per aver finanziato un gioco che non arriverà mai al suo completamento, un po’ come The Day Before.

Probabilmente è proprio per l’esperienza ultra decennale che Steam ha deciso di proteggere i suoi utenti da questo pericolo.

Steam ora segnala i giochi abbandonati

Il pericolo che si nasconde dietro un l’acquisto di un gioco in accesso anticipato sta nella possibilità che questo sia già stato abbandonato da tempo dai suoi sviluppatori o che il calendario degli aggiornamenti non sia rispettato. Da qui Steam ha deciso di segnalare ai suoi utenti i giochi che potrebbero essere abbandonati con un avvertimento:

L’ultimo aggiornamento effettuato dallo sviluppatore risale a più di [ X ] mesi fa. Le informazioni e il calendario qui descritti dagli sviluppatori potrebbero non essere più aggiornati.

Grazie a questa nota, l’utente può decidere in maniera consapevole se acquistare oppure no quel determinato titolo. Se da una parte questa novità offre la possibilità di avere una panoramica migliorata sui videogiochi in accesso anticipato, dall’altra sposta ogni responsabilità all’acquirente del gioco stesso.

Se su Roblox i giocatori devono fare attenzione a malware e truffe, su Steam questa novità punta a offrire a tutti i giocatori maggiore trasparenza qualora si trovassero di fronte alla possibilità di acquistare un gioco in accesso anticipato.