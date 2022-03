Notte degli Oscar: ecco come puoi vederla in streaming e in TV

La Notte degli Oscar è uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di cinema. Il numero di adepti a questo mondo sta notevolmente crescendo. Complice la costante diffusione di ottimi film grazie alle più importanti piattaforme di streaming on demand come Netflix, Disney+, Apple TV, NOW TV e altre, che propongono titoli nuovi ogni mese e pellicole da poco uscite sul grande schermo, come Sky, il servizio di Pay TV.

Ovviamente, anche quest'anno in Italia potremo assistere alla Notte degli Oscar. Questo appuntamento emozionante sarà trasmesso in diretta dalle 00:15 ore locali. Quindi potremo prepararci alla visione nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2022. Perdersi questa occasione sarebbe un vero peccato.

Ecco perché in questo articolo vi spiegheremo come vedere la Notte degli Oscar in streaming e in TV. Preparatevi quindi a forti emozioni e a scoprire quali saranno i vincitori della 94a cerimonia degli Academy Awards che sarà ospitata al Dolby Theatre.

Come vedere la Notte degli Oscar in streaming

Iniziamo subito spiegandovi come potete vedere la Notte degli Oscar tramite streaming. Ovviamente, in questo caso avrete bisogno di una connessione internet. Prima di tutto dovete sapere che l'evento sarà disponibile online al servizio offerto da TV8. Accedendo al suo sito ufficiale troverete la pagina dedicata che riproduce in diretta ciò che in quel momento viene trasmesso sul Canale 8 del digitale terrestre.

Se invece siete abbonati a Sky, ma vi trovate in viaggio non dovete preoccuparvi. Scaricando l'app SkyGo sul vostro dispositivo mobile potrete vedere in diretta le trasmissioni in onda sui canali della Pay TV. Stessa cosa vale per chi ha un abbonamento già attivo con NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky.

Come vedere la cerimonia degli Academy Awards in TV

Non ci sono dubbi che anche in TV verrà trasmessa in diretta la Notte degli Oscar. Per chi ha solo il digitale terrestre potrà fare affidamento a TV8 disponibile al numero 8 del telecomando. Chi invece ha a disposizione un abbonamento attivo con la Pay TV Sky allora potrà guardarlo attraverso questa soluzione.

La 94a cerimonia degli Academy Awards su Sky verrà trasmessa al canale Sky Cinema OSCAR (al numero 303 del telecomando), oppure anche al canale Sky Uno. La trasmissione dell'evento in diretta avrà inizio dalle 00:15 e proseguirà per tutta la notte fino al suo termine.