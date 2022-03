Disney+: ecco tutte le novità in arrivo ad aprile 2022

Anche aprile sarà un mese ricco di contenuti per gli abbonati a Disney+. Questo servizio di streaming on demand sta crescendo molto non solo per numero di iscritti, ma anche per le proposte disponibili a catalogo. Ogni mese diventa sempre più ricco di titoli per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che voglio svagarsi e godere di alcune ore in serenità e pace davanti allo schermo.

Così, come da programma, avvicinandoci alla fine del mese in corso vi sveliamo quali saranno i film e le serie TV che presto arriveranno con l'arrivo del prossimo mese su Disney+. In anteprima e in esclusiva vi sveleremo tutti i titoli che ad oggi sappiamo usciranno lungo tutto aprile 2022.

Preparatevi a vivere emozioni incredibili che soddisferanno le aspettative di tutti, dai più grandi ai più piccini. E se ancora non hai attiva un'iscrizione, sei ancora a tempo per sottoscrivere un abbonamento con Disney+. Ti aspettano numerosi vantaggi e sconti incredibili per premiare la tua scelta di affidarti a questo fortissimo servizio di streaming on demand.

Disney+: tutto pronto per gli arrivi di aprile 2022

Siamo pronti ad aspettare che, titolo dopo titolo, su Disney+ arrivino tutte le novità in programma per il mese di aprile 2022. Sono tanti i generi che arricchiranno la proposta di intrattenimento del colosso dello streaming on demand. In poche parole, nessuno rimarrà deluso.

Quindi, non perdiamoci in chiacchiere e vediamo l'elenco completo dei contenuti che saranno disponibili su Disney+ a partire da aprile 2022 e lungo tutto il mese, in ordine per data di uscita:

Meglio Nate Che Niente – 01 aprile 2022;

I Simpson (Stagione 32) – 06 aprile 2022;

Le Fate Ignoranti La Serie – 13 aprile 2022;

The Kardashians – 14 aprile 2022;

Fresh – 15 aprile 2022;

The Dropout – 20 aprile 2022;

Dollface (Stagione 2) – 27 aprile 2022.

Non vediamo l'ora che arrivi aprile così da poterci godere tutte queste novità che usciranno lungo tutto il mese. Nell'attesa, comunque, possiamo continuare a vedere le numerose uscite di Disney+ programmate per marzo 2022.