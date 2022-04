Nothing: un nuovo prodotto in arrivo oggi

Finalmente vedremo oggi un nuovo prodotto del brand di Carl Pei, l'ex co-founder di OnePlus. Con un post emblematico sui social media, ha scritto che avrebbe annunciato “(1) more thing”. Curioso il rimando allo slogan di Apple del 2007, quando Steve Jobs annunciò il suo primo iPhone 2G.

Sappiamo bene che, in questo periodo, il brand ha spoilerato un bel po' di novità, ma non ha svelato nulla nel concreto. Adesso, la società si è rivolta su Twitter per comunicare il lancio di un nuovo device nelle ore a seguire.

Nothing (1) more thing: cosa aspettarci?

L'immagine condivisa sui social network mostra i lati curvi di un telefono. Possiamo vedere una griglia dello speaker, una porta USB di tipo C, un microfono e una antenna (a quanto pare). No, non si intravedere alcun jack da 3,5 mm per le cuffie.

La dicitura “(1) more thing” scritta nella descrizione del post non sappiamo se fa riferimento al nome del dispositivo o all'annuncio che la compagnia vuole rivelare fra poche ore.

Ad ogni modo, l'hype è a mille e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per i suoi fan Carl Pei. Certo, oggi è il 1° aprile, pertanto potrebbe essere tutto uno scherzo per creare clamore attorno al brand; in passato infatti, il CEO aveva dichiarato che il primo smartphone dell'azienda sarebbe arrivato in estate. Quello di oggi sembra uno scherzo in piena regola. Come detto all'inizio, il rimando ad Apple è evidente, pertanto l'ipotesi del “pesce d'aprile” si fa sempre più persistente. Voi cosa ne pensate?

Facciamo un passo indietro: il Nothing Phone (1) dovrebbe arrivare nel corso dell'estate; dovrebbe presentare un'interfacia proprietaria pulita, priva di bloatware e ricca di features interessanti. L'azienda ha in programma di creare un suo ecosistema simile a quello della mela e ha confermato di avere già una propria community/fan base.