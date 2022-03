Carl Pei ha annunciato il suo smartphone, Nothing Phone (1)

Nella giornata di ieri, Nothing ha tenuto un show digitale per svelare la sua prossima linea di prodotti. Proprio come ci si aspetterebbe, non abbiamo visto… “nulla”. Senza scendere nel dettaglio di queste battute tristi, torniamo seri: l'azienda ci ha fornito una prima occhiata al suo primo device prossimo al deubutto, il Nothing Phone (1) e ha parlato del suo ecosistema di futura uscita.

Nothing: cosa sappiamo dei prodotti in arrivo?

Il fondatore Carl Pei ha comunicato che la sua compagnia annuncerà il suo primo telefono chiamato Nothing Phone (1) fra pochi mesi, precisamente in estate. Il dispositivo sarà in grado di svolgere un'esperienza utente completamente pulita, avrà Android stock e skin proprietaria al di sopra. Non di meno, si legge che il firmware sarà in grado di interagire al meglio con gli altri gadget del marchio. Ci saranno animazioni innovative e nessun bloatware. Poche app preinstallate sul telefono, per lasciare all'utente finale la massima scelta.

Certo, dialer, messaggi, registratore, widget, meteo e app basiche saranno presenti, oltre al Play Store. La UI avrà un tema scuro e uno chiaro e il launcher si chiamerà appunto, Nothing OS launcher. Arriverà il prossimo mese per tutti gli smartphone Android.

Fra le altre cose, Carl Pei ha annunciato una partnership strategica con Qualcomm; l'azienda lancerà prodotti alimentati da SoC Snapdragon e i dispositivi godranno di ben 3 anni di grandi update e 4 anni di aggiornamenti sulla sicurezza.

Fra le altre cose, ha comunicato che svelerà il suo Nothing Ecosystem; questo sarà composto da moltissimi gadget proprietari e da prodotti terzi. Lo scopo è quello di fornire un'esperienza utente simile a quella di Apple.

In più, il CEO ha annunciato la “Nothing Community“, un hub pensato per gli investimenti pubblici: ciclicamente, si scopre che l'azienda terrà un round di investimenti con allocazioni di 10 milioni di dollari. Presto avremo nuovi dettagli in merito; restate connessi.

Cosa vi aspettate dal primo smartphone di Nothing?