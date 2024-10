Nothing presenta Phone (2a) Plus Community Edition creato con la collaborazione dei fan

Oggi è stato presentato da Nothing il nuovo Phone (2a) Plus Community Edition. Ciò che rende particolare e speciale questo nuovo smartphone è la modalità di realizzazione. L’azienda ha infatti ascoltato tutti i consigli ricevuti dalla community di suoi fan. È riuscito un prodotto unico nel suo genere, in grado di rappresentare tutta la comunità che ama questo marchio.

Ovviamente non è stato tutto lasciato al caso, dove chiunque poteva apportare la sua esperienza e le sue idee. L’azienda ha deciso di coinvolgere oltre 900 candidati provenienti da 47 paesi di tutto il mondo. Il progetto, denominato Community Edition Project, ha lasciato il segno nella storia. Un progetto di primordine e pionieristico.

Infatti, achea la disponibilità sarà limitata a sole 1000 unità che saranno disponibili all’acquisto sul sito ufficiali Nothing a 449€. La disponibilità del nuovo smartphone sarà a partire dal 16 novembre. Inoltre, fisicamente, il Phone (2a) Plus Community Edition sarà anche acquistabile presso il Nothing Store di Soho, a Londra. I fan lo troveranno in stock a partire dalle ore 12:00.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition: tutte le caratteristiche

Stiamo ancora indossando i nuovi Nothing Ear Open che già è arrivato Phone (2a) Plus Community Edition. Questo è uno smartphone particolare. Se dovessimo dire che ne avevamo bisogno sarebbe una bugia. Tuttavia, la particolarità è proprio la realizzazione. Creato ascoltando il parere della comunità di fan del brand, rappresentata da più di 900 utenti, è il telefono del popolo. Quali sono le sue caratteristiche? Vediamole insieme.

Partiamo dal design, un punto di forza dei device Nothing. Infatti, questa versione è fosforescente. Sfruttando materiali con finiture verde fosforescente, risulta luminoso in alcune parti della scocca posteriore. Queste parti si illuminano senza sfruttare l’energia della batteria.

Anche gli sfondi digitali sono stati implementati, permettendo così ai nuovi possessori, fino a 6 sfondi in più nella collezione. Anche il packaging è stato completamente rivoluzionato, rendendolo ancora più minimal per valorizzare ancora di più il design del Nothing Phone (2a) Plus Community Edition.