Nothing Phone 3a e Phone 3a Plus, nuovi indizi su processore e fotocamera

Nothing è riuscito a creare un certo clamore attorno ai propri smartphone, grazie alla sua attenzione unica allo stile senza tuttavia compromettere la sostanza. E infatti, già si parla dei prossimi dispositivi: spuntano delle anticipazioni sulle specifiche (e più in particolare legate al processore e alla fotocamera) che, presumibilmente, apparterranno ai futuri Nothing Phone 3a, Phone 3a Plus e CMF Phone 2, i modelli più economici dell’azienda.

Nomi in codice e nuove specifiche

A individuare questi indizi è stato il portale Android Authority, grazie alle ultime build di Nothing OS 3.0 basate su Android 15 al cui interno lo staff ha individuato tre nomi in codice: asteroids, asteroids_plus e galaga, con molta probabilità correlati ai prossimi telefoni Nothing.

In base agli ultimi leak emersi dalle registrazioni benchmark, infatti, possiamo associare questi nomi in codice ai prossimi dispositivi in arrivo: Nothing Phone 3a (asteroids), Nothing Phone 3a Plus (asteroids_plus) e CMF Phone 2 (galaga). Sono stati inoltre individuati numerosi indizi sulle specifiche. In particolare, indicano che Nothing Phone 3a e il modello 3a Plus saranno dotati di SoC Snapdragon 7s Gen 3, mentre CMF Phone 2 utilizzerà un SoC MediaTek, non meglio specificato.

Oltre al processore, sono emersi ulteriori dettagli sulla fotocamera: Phone 3a potrebbe sfoggiare un teleobiettivo, mentre Phone 3a Plus potrebbe optare per uno zoom a periscopio. Se queste anticipazioni dovessero concretizzarsi, la serie Phone 3a potrebbe essere la prima della gamma Nothing a vantare sensori dedicati per lo zoom ottico: tutti i predecessori, infatti, sono dotati di una configurazione wide e ultrawide.

Supporteranno le eSIM?

Ultimo, ma non per importanza, i nuovi dispositivi avrebbero in serbo un cambiamento importante. Nothing Phone 3a e Phone 3a Plus potrebbero essere i primi smartphone dell’azienda a supportare le eSIM. Gli utenti saranno probabilmente in grado di utilizzare due nano-SIM fisiche, oppure una combinazione tra una eSIM e una nano-SIM fisica. È tuttavia improbabile che ciò si estenda a CMF Phone 2, che potrebbe limitarsi alla sola SIM fisica.