Nothing Phone (2a) Plus UFFICIALE: si passa allo step successivo

La società britannica ha lanciato oggi il nuovissimo Nothing Phone (2a) Plus che, rispetto al modello di maggior successo del brand, rappresenta un sostanziale upgrade in termini di prestazioni, fotocamera e design.

Nothing Phone (2a) Plus è equipaggiato con l’esclusivo processore MediaTek 7350 Pro 5G, per un’esperienza d’uso ancora più veloce e soddisfacente. La fotocamera frontale è stata potenziata con un nuovo sensore da 50 MP. Anche l’occhio vuole la sua parte, ed ecco quindi arrivare ulteriori colorazioni fra cui l’utente potrà scegliere.

Nothing Phone (2a) Plus: caratteristiche tecniche

Immagini

Con Phone (2a) Plus, Nothing introduce due nuove varianti cromatiche: grigio metallizzato e nero rivisitato. La prima, in special modo, rievoca l’aspetto di un macchinario ed esalta gli aggiornamenti tecnologici di questo modello. Con l’integrazione dei componenti all’esterno del telefono, Nothing Phone (2a) Plus si distingue per un aspetto antropomorfo in base a cui le fotocamere nella bobina NFC rappresentano due occhi che si interfacciano con un hub di intelligenza e comunicazione al pari di un cervello. Il design a griglia circolare pone le fotocamere al centro della scena, garantendo così un look moderno ed all’avanguardia.

A bordo trova spazio il processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, esclusivo di Nothing e co-ingegnerizzato per offrire un’esperienza di gioco all’altezza delle aspettative: il linea generale, questo chipset assicura il 10% di potenza in più rispetto a Phone (2a), con 8 core che funzionano fino a 3,0 GHz. Degna di nota anche la GPU ARM Mali-G610 MC4, con una frequenza di clock di 1,3 GHz: nei giochi è il 30% più veloce rispetto al modello precedente. Va poi segnato il RAM Booster, che permette di raggiungere fino a 20 GB di RAM effettiva.

Nothing Phone (2a) Plus vanta l’integrazione di ben tre fotocamere da 50 MP: un sensore principale con f/1.88, una lente ultra-wide con campo visivo di 114º ed una fotocamera frontale capace di scattare ottimi selfie e registrare video in 4K a 30 FPS. L’obiettivo principale eccelle anche in condizioni di scarsa illuminazione, supportando video in 4K con stabilizzazione ottica ed elettronica oltre alla modalità Azione. Il TrueLens Engine con AI Vivid Mode e Ultra XDR migliora l’illuminazione generando foto realistiche e dettagliate. Presenti funzioni aggiuntive come Motion Capture, Night Mode e AI Portrait Optimiser.

Non passa inosservato il display AMOLED flessibile FHD+ da 6,7” e 120 Hz, che riproduce fedelmente ogni sfumatura di colore e può raggiungere una luminosità di picco di 1300 nits. La tecnologia Active Matrix (l’AM in AMOLED) assicura un controllo preciso su ogni singolo pixel. Inoltre, con cornici simmetriche e spesse appena 2,1 mm sui quattro lati, si determina un rapporto screen-to-body pari a ben il 91,65%. Anche su Nothing Phone (2a) Plus troviamo l’iconica Glyph Interface, che mantiene tutte le funzionalità del precedente modello tra cui il Glyph Timer ed il Glyph Progress.

Nothing Phone (2a) Plus monta la più grande batteria vista finora sui suoi modelli: parliamo di un modulo da 5000 mAh, con sistema di ricarica rapida da 50W che in meno di 20 minuti assicura autonomia a sufficienza per coprire l’intera giornata. Grazie a Nothing OS 2.6, l’azienda ha arricchito la sua libreria con nuovi widget. Merita attenzione News Reporter che, grazie alla tecnologia AI, propone notizie giornaliere per otto differenti categorie e le riassume in un solo minuto di lettura con la voce di Tim Holbrow, CFO di Nothing. Il Phone (2a) Plus viene fornito con Android 14 pronto all’uso e garantisce tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Anche questo modello conferma l’impegno di Nothing per la sostenibilità, con un’impronta di carbonio di 53,34 kg CO²e.

La disponibilità sul mercato e i prezzi di Nothing Phone (2a) Plus verranno comunicati a settembre e vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale per non perdere tutte le novità.