Nothing Phone (2a): crolla il prezzo al minimo e lo paghi a rate

Nothing Phone (2a) si prende la scena oggi su Amazon con un’offerta sensazionale. Il modello Bianco Latte da 8+128GB è disponibile infatti a soli 283,37 euro invece di 349, con spedizione Prime e la possibilità di attivare il pagamento a rate tramite due opzioni: la prima con Amazon stessa in 5 rate a tasso zero, la seconda selezionando Cofidis al checkout per personalizzare la rateizzazione.

Nothing Phone (2a): il midrange che sembra un top

Nothing Phone (2a) è uno smartphone che tradisce il segmento di mercato in cui è inserito con caratteristiche che sarebbero degne di molti top di gamma. Equipaggiato con il processore Dimensity 7200 Pro con velocità fino a 2,8GHz si rivela adatto per multitasking, gaming e tutto ciò che desideri.

Il sistema di raffreddamento avanzato aiuta a mantenere alte le performance anche nelle situazioni più complesse, il tutto senza rinunciare all’efficienza energetica esaltata da una batteria da 5000mAh: una combinazione che regala fino a 2 giorni di autonomia. La tecnologia di ricarica rapida a 45W fa il resto in termini di comodità: basteranno 20 minuti per avere carica per un giorno intero.

Altra caratteristica principe è la fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel dotato di OIS ed EIS per foto e video stabili, e un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel che ti aiuterà a catturare ogni dettaglio. Ogni scatto viene ottimizzato dall’intelligenza artificiale e dall’algoritmo TrueLens ENGINE: così potrai avere contrasti profondi e dettagli degni di una fotocamera top class.

Immagini che vengono esaltate in pieno dallo splendido display AMOLED flessibile da 6,7 pollici: colori vividi, neri profondi e una luminosità strepitosa fino a 1.300 nits ti lasceranno a bocca aperta. Infine, il sistema operativo Nothing OS 2.5, basato su Android 14, sarà in grado di darti un’esperienza d’uso unica nel suo genere.

Elegante, potente, personalizzabile e originale: tutto questo è Nothing Phone (2a) da 8+128GB. Acquistalo in offerta a soli 283,37 euro invece di 349.