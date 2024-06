Nothing Phone (2): TOP ASSOLUTO dal prezzo contenuto (-29%)

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia alta che grazie alle offerte folli del giorno si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 516,42€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ci riferiamo, ovviamente, al Nothing Phone (2), un device incredibile che, nella sua iterazione con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna (non espandibile), con modem 5G al seguito e in colorazione bianca si porterà a casa ad un costo veramente irrisorio. Questo è un dispositivo unico nel suo genere visto che presenta l’innovativa interfaccia Glyph e gode anche di un sistema fotografico avanzatissimo con due sensori da 50 Megapixel ciascuno, ha uno schermo OLED ampio e risoluto ed è perfino impermeabile con certificazione IP54. Come non citare la presenza di Android 14 con skin Nothin OS 2.5.

Nothing Phone (2): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Nothing è un flagship senza rivali e senza compromessi; grazie alla skin NothingOS 2.5 basata su Android potrete personalizzare le etichette delle app, il design della griglia, le dimensioni dei widget e avrete perfino dei nuovi layout per le carrtelle. Pensate che grazie all’interfaccia Glyph poi, potrete assegnare diverse sequenze di luci e suoni per i vostri contatti grazie alla Glyph Composer.

La main camera è una lente da 50 Megapixel coadiuvata da un’ultrawide da 50 mega e da una selfiecam da 32 Mpx per ritratti perfetti. Ottimo il software di bordo con HDR, Motion Capture 2.0, Night Mode, Super Res Zoom 2X e non solo. Gira video in 4K a 60 fps e gira video in FullHD con la camera anteriore. Come non citare il display OLED da 6,7 pollici con luminosità di 1600 nit e Gorilla Glass 5 che preserva il tutto. Visto che gode della tecnologia LTPO, avrete il refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La batteria si ricaricherà in un lampo ed è una cella energetica da 4700 mAh.

Nothing Phone (2) è il flagship da comprare oggi su Amazon: lo pagherete soltanto 516,42€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.