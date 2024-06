Nothing Phone (2): in offerta a soli 552€ è il best buy del giorno

Il Nothing Phone (2) è attualmente in offerta a 552,84€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 729€. Questo smartphone combina un design unico con specifiche di fascia alta, offrendo un’esperienza utente fuori da ogni schema.

Il dispositivo è dotato di un display LTPO OLED da 6,7 pollici, con una risoluzione di 1080 x 2412 pixel e una luminosità di picco fino a 1600 nits. Questo garantisce una visibilità eccellente anche in piena luce solare. La tecnologia LTPO permette di regolare la frequenza di aggiornamento da 1Hz a 120Hz, ottimizzando il consumo energetico per prolungare la durata della batteria​.

Il cuore del Nothing Phone (2) è il processore Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questo chip offre prestazioni elevate e un’efficienza energetica superiore, gestendo senza problemi il multitasking e i giochi più esigenti. La batteria da 4700 mAh garantisce un’autonomia di un’intera giornata con un uso intenso, e il supporto alla ricarica rapida fino a 45W assicura tempi di ricarica ridotti​.

Il sistema operativo Nothing OS 2.0, basato su Android 13, offre un’interfaccia utente pulita e personalizzabile, con poche app preinstallate per evitare bloatware. Grazie all’interfaccia Glyph, il Nothing Phone (2) è uno smartphone diverso da tutti gli altri: i LED posteriori si illuminano con le notifiche e possono mostrare informazioni di diversa natura, come lo stato della batteria, senza dover accendere lo schermo. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito ad un ottimo prezzo!