Nothing Phone (2), il prezzo crolla a soli 516€: carismatico e potente

Il Nothing Phone (2) è un ottimo smartphone con una scheda tecnica completa e un design diverso da tutti gli altri, grazie alla bellissima scocca posteriore semi-trasparente con interfaccia Glyph. Oggi può essere tuo ad un prezzo davvero seducente: con lo sconto del 29% lo paghi appena 516,95€.

Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, progettato per offrire prestazioni eccellenti. Il modello protagonista di questa offerta è il più completo, con ben 12GB di RAM e 256GB di storage. Velocissimo, anche nel multitasking più estremo.

Il comparto fotografico del Nothing Phone (2) comprende due sensori da 50MP. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony IMX890 con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre la fotocamera ultra-grandangolare utilizza un sensore Samsung JN1 con apertura f/2.2.

La batteria da 4700mAh del Nothing Phone (2) offre un’ottima autonomia, spesso superando l’intera giornata di uso intenso. Il supporto per la ricarica rapida a 45W e la ricarica wireless a 15W ti assicurano di non rimanere mai a secco di energia. Il Nothing Phone (2) utilizza un’interfaccia utente personalizzata, l’ottima NothingOS, basata su Android 13, che si distingue per il suo design monocromatico e la possibilità di personalizzare le icone delle app.

Insomma, non è solo uno smartphone con un look carismatico: è anche un ottimo dispositivo che offre tanta potenza e prestazioni affidabili. Non perdere questo sconto: acquistalo ora ad un prezzaccio!