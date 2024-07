Nothing Phone (2) al prezzo più basso di sempre su Amazon (12/512 GB)

Il Nothing Phone (2) è protagonista di una nuova offerta su Amazon. La versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro invece di 849 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Lo smartphone, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è ora acquistabile anche in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul tasto qui di sotto e raggiungere la pagina dedicata allo smartphone.

Nothing Phone (2): a questo prezzo è da prendere subito

Il Nothing Phone (2) è uno degli smartphone più interessanti della fascia media, anche grazie al suo design, davvero unico sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display LTPO OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni ottimali, che viene supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Il dispositivo è dotato anche di una batteria da 4.700 mAh.

Da segnalare anche la certificazione IP54, il supporto Dual SIM e una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 14 personalizzato da Nothing OS e arricchito da varie funzionalità aggiuntive.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2) nella versione 12/512 GB al prezzo scontato di 599 euro e con possibilità di pagare in 12 rate mensili, con carta di debito.