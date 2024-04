Nothing Phone (2): a soli 558€ è da comprare IMMEDIATAMENTE (-23%)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso smartphone di punta del brand cinese di Carl Pei, il Nothing Phone (2), nella sua iterazione “grigio scuro” con RAM da 12 GB e storage da 256 GB, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 558,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo è un terminale veramente originale, dotato dell’interfaccia Glyph per la gestione delle notifiche, con una doppia camera avente sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito, con uno schermo OLED LTPO da ben 6,7 pollici, una batteria ampia e generosa da 4700 mAh e con la certificazione IP54. Noi vi vinciamo a prenderlo adesso perché su Amazon è in super offerta e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non di meno, la promozione esclusiva potrebbe finire a breve; siate veloci.

Nothing Phone (2): ecco perché comprarlo

Grazie alla NothingOS basata su Android 14 potrete avere un sistema operativo super frizzante, con un inedito sistema di gestione delle cartelle, con widget interattivi per le impostazioni rapide, ma non finisce qui. Con l’interfaccia Glyph avrete modo di assegnare diverse sequenze di luci e suoni a seconda del contatto e della notifica in questione. Con le luci si possono anche creare suonerie personalizzate. C’è poi un comparto fotografico con lenti evolute da 50 megapixel ciascuna (wide e ultrawide) che servono per scattare foto in HDR avanzato, per fare immagini in Motion Capture 2.0 o in Super Res Zoom 2X. Si possono girare clip in 4K a 60 fps con la main camera, mentre i videoselfie sono limitati a 1080p a 60 fps.

Lo schermo invece è un pannello OLED da 6,7 pollici LTPO con luminosità massima di 1600 nit; il tutto è protetto da un Gorilla Glass 5 e il refresh rate è da 120 Hz (adattivo, ovviamente). La batteria è da 4700 mAh e si ricarica in soli 55 minuti e dura 22,5 ore con una singola carica. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM e da memorie UFS 4.0 da 256 GB. A soli 558,00€ non potete lasciarvi sfuggire il Nothing Phone (2).