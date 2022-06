Nothing Phone (1): una nuova certificazione prima del lancio

In queste ore, il famigerato Nothing Phone (1), il primo smartphone della nuova startup di Carl Pei, ha appena ricevuto la certificazione TUV SUD prima del debutto previsto per il 12 luglio.

Dopo averlo visto in un video di MKBHD proprio ieri, il telefono leggiamo che ha ricevuto l’approvazione da parte dell’ente per la sicurezza TUV SUD. Lo show di lancio invece, si terrà, come detto, a metà luglio e tutto l’evento verterà sul tema del “Return to Instinct“. Non abbiamo idea di cosa intenda Pei con questo slogan, ma lo scopriremo molto presto.

Nothing Phone (1): tutto quello che sappiamo

Curiosamente, abbiamo appreso tante notizie sul suddetto terminale, ma non conosciamo affatto le specifiche tecniche del device. Da uno screenshot proveniente da Flipkart, scopriamo che ci saranno anche degli accessori speciali per il dispositivo, ma le caratteristiche intrinseche dello stesso sono ancora avvolte nel mistero. Fortunatamente, l’estetica ufficiale è stata svelata e possiamo ammirarla in ogni dettaglio nel video di Marques Bronwlee.

Adesso, grazie ad un post pubblicato su Twitter da Mukul Sharma, leggiamo che il Nothing Phone (1) ha il numero di modello A063 (almeno sul TUV SUD). Da Flipkart, noto portale di e-commerce indiano, scopriamo che ci saranno degli accessori aggiuntivi in vendita. Purtroppo, non ha detto nulla sulle informazioni del telefono.

Lo smartphone sarà presentato il 12 luglio a Londra. Grazie al video di MKBHD possiamo notare come sarà il device in tutto il suo splendore. Ci sarà un foro al centro del pannello, precisamente in alto a sinistra e le cornici saranno sottili.

Anteriormente dunque, è un telefono “già visto”; posteriormente invece, accade la magia. Ricorda vagamente un iPhone 12 (complice il disegno e il frame squadrato e minimal realizzato in alluminio), ma ci sono dei simpatici LED (personalizzabili) che si attivano via software. C’è anche un LED rosso che indica la registrazione attiva.

