Nothing Phone (1) si mostra in un video ed è BELLISSIMO

In queste ore, il noto youtuber Marques Brownlee ha appena pubblicato un video hands-on del nuovissimo Nothing Phone (1), il primo smartphone della startup di Carl Pei. Lo riportiamo di seguito e, sì, come dice anche MKBHD, “sembra familiare, ma è diverso”.

Assomiglia decisamente ad iPhone 12 su tanti punti di vista, ma ha una back cover trasparente con una serie di LED che si possono personalizzare e svolgono diverse funzioni.

Nothing Phone (1): dove lo abbiamo già visto?

Come detto in calce, inutile negarlo. Richiama le linee di iPhone 12, con il frame squadrato e minimal (precisamente, la versione white del melafonino del 2020) e sembra essere realizzato in alluminio con il retro in vetro, visto che consente la ricarica wireless.

È molto grande e lo si vede chiaramente, ma quando i LED si accendono, inizia la magia. Questi elementi luminosi richiamano il logo del brand e ricalcano anche il modulo fotografico. Perfino l’animazione si può personalizzare, il tutto direttamente dall’app.

Come dice anche Marques, finalmente qualcosa di diverso dal solito mercato standard. Ovviamente, questo è un telefono che NON va coperto con una cover di alcun tipo… sarebbe un vero peccato. Qualcuno ora potrebbe dire: “Ma i gaming phone che hanno da sempre (o quasi) i LED: non li consideriamo?” e avrebbe ragione. Ad ogni modo, il piano di marketing condotto da Carl Pei è stato impeccabile e ha generato così tanto hype attorno a questo dispositivo che ora non possiamo non essere contenti di vederlo finalmente in azione.

Nothing Phone (1) verrà presentato ufficialmente il 12 luglio in un evento dedicato, ma è il 21 giugno e oramai sappiamo tutto e di più. A questo punto ci chiediamo a cosa serva uno show ad hoc.

Intanto vi ricordiamo che Nothing ha già in vendita un gadget davvero interessante, le True Wireless Stereo Ear (1) si trovano in offerta su Amazon a soli 79,99€ al posto di 99,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.