Nothing Phone (1): svelata la velocità di ricarica

Il Nothing Phone (1) potrebbe godere del supporto per la ricarica rapida da 45W; questo è quanto rivelato in un recente report emerso in rete in queste ore.

Il primo telefono di Carl Pei sta per essere svelato. La data di lancio è il 12 luglio e la compagnia ha ricordato di impostare “la sveglia” per quell’occasione. La nuova startup, nata dalla mente dell’ex co-founder di OnePlus, promette di rivoluzionare il settore della telefonia mobile. Ammettiamo di esser molto curiosi a riguardo.

Nothing Phone (1): ricarica rapida da 45W, a quanto pare

C’è da dire che il team di Nothing è stato molto abile nel celare le fughe di notizie. Di fatto, la maggior parte di informazioni sul telefono che abbiamo letto in questi mesi derivano dall’account ufficiale del brand o dal profilo Weibo di Pei.

Oggi, con l’avvicinarci della data di presentazione, leggiamo dal sito TUV Rheinland, che Nothing Phone (1) supporterà la ricarica rapida via cavo da 45W.

Stando a quanto si legge da un report di 91mobiles, si apprende che il caricatore Nothing con numero di modello C304, C347 e C348 è stato avvistato. No, non sono tre caricabatterie, ma tre versioni dello stesso prodotto (differenti a seconda della regione di riferimento). Si dice che disponga di un grado di protezione IP20. Potrebbe supportare la fast charge via cavo da 45W e potrebbe essere compatibile con lo standard PPS. Cosa significa? Semplice: che sarà in grado di caricare rapidamente anche altri gadget Android o laptop con USB C.

Come detto, ricordiamo il lancio di Nothing Phone (1) per il 12 luglio. Il device vedrà la presenza del nuovo Snapdragon 7 Gen 1 abbinato a banchi RAM veloci da 8 GB e memorie da 128 GB. Non mancherà uno schermo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+.

