Nothing Phone (1): lancio previsto in questi giorni?

Ci siamo: la data di lancio ufficiale del primo smartphone di casa Nothing potrebbe essere imminente. Non sappiamo se vedremo solo la data della presentazione o se avremo una vera e propria anteprima del dispositivo stesso.

Sicuramente, i rumor sul suddetto dispositivo sembrano aumentare giorno dopo giorno; sappiamo che questo sarà il primo vero telefono del marchio e oggi, sebbene non conosciamo i veri dettagli del device, ipotizziamo che sia un prodotto di fascia medio-alta con un focus speciale sul design.

Nothing Phone (1): la compagnia stuzzica i fan

È stato l’account ufficiale dell’azienda a darci un barlume di speranza. Poche ore fa infatti, ha condiviso un tweet in cui c’era scritto “This week“. Magari è solo una mossa per creare clamore ma ad oggi non possiamo saperlo.

This week. — Nothing (@nothing) June 6, 2022

Poche ore fa invece, ha condiviso un altro tweet in cui ha scritto: “Tomorrow“, ovvero oggi. Lecito aspettarci nuove indiscrezioni nella giornata odierna. Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

L’OEM cinese potrebbe svelare nuovi dettagli fondamentali (o magari anche le specifiche o il design) del Nothing Phone (1) fra pochissime ore. Sulla base di quanto letto in passato, prevediamo la presenza di un processore Snapdragon 7 Gen 1 sotto la scocca, di un’estetica con back cover trasparente e molto altro ancora. Il frame centrale dovrebbe essere realizzato in alluminio trasparente.

Lo schermo invece, dovrebbe essere un’unità da 6,55 pollici OLED con risoluzione FullHD+; il sistema operativo dovrebbe essere Android 12 con skin Nothing OS.

Se cercate un gadget della compagnia, ad oggi in commercio trovate solo le cuffiette Bluetooth True Wireless Stereo. Si portano a casa a 79,99€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Amazon Prime. Le Nothing Ear (1) sono semplicemente uniche e vantano specifiche premium (come la cancellazione attiva del rumore) in un corpo trasparente. Sono leggerissime e assicurano fino a 34 ore di ascolto continuo.

