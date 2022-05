Nothing Phone (1): spuntano nuovi interessanti dettagli

Sappiamo che il nuovo brand di Carl Pei lancerà presto uno smartphone rivoluzionario dal nome “Nothing Phone (1)“. Di questo dispositivo non conosciamo quasi nulla, se non il fatto che avrà il sistema operativo Android e presenterà un processore Qualcomm (speriamo che sia un SoC di punta).

Abbiamo appreso le prime informazioni su questo dispositivo diverse settimane fa e abbiamo riportato molti avvistamenti del telefono durante il MWC 2022 ad opera dello stesso fondatore. Contestualmente a ciò, l’azienda ha rilasciato il launcher ufficiale del nuovo telefono che sembra chiamarsi “Nothing Launcher“; è scaricabile per tutti dal Google Play Store e dobbiamo ammettere che è molto carino, ma nulla di rivoluzionario. Ora però, in tutto questo caotico susseguirsi di leaks e indiscrezioni, spunta un eBook che descrive dettagliatamente quelle che saranno le specifiche tecniche del device.

Nothing Phone (1): facciamo il punto

Si scopre che un utente su Twitter avente il nickname @rsjadon01 ha mostrato sul web alcuni screenshot che sembrano provenire da un manuale di istruzioni del device, disponibile in alcune parti del mondo (ma non globalmente). Questo eBook spiega quali saranno le caratteristiche tecniche dello smartphone, anche se il tutto ci sembra molto inaffidabile, perché le frasi inglesi presentano errori di grammatica molto grossolani.

Nothing Phone 1 Specs



6.43" FHD+ 90hz Amoled Display HDR10+

Snapdragon 778G

32MP Front | 50+8+2MP Rear Camera

4500mAh Battery

Wireless Charging

8GB RAM

128GB Storage

Android 12

NothingOS#nothingphone1 #Nothing pic.twitter.com/MWgalk9dMZ — Raghvendra Singh jadon (@rsjadon01) May 4, 2022

Abbiamo ragione di credere che l’autore del libro che si chiama James Omoghosa Abu voglia sfruttare la popolarità del dispositivo del nuovo brand di Carl Pei per farsi pubblicità. Notiamo che ha pubblicato degli eBook similari anche per telefoni come il Galaxy A11 o per il tablet S8 di Samsung.

Comunque, parlando delle specifiche del gadget di proprietà di Nothing, apprendiamo che questo potrebbe presentare uno schermo AMOLED con refresh rate elevatissimo, supporto all’HDR 10+, gamma colori sRGB/DCI-P3 e dovrebbe esserci un SoC Qualcomm di fascia media al di sotto (forse lo Snapdragon 778G), coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Ci dovrebbe essere una cella energetica da 4500 mAh e un comparto fotografico composto da tre lenti (50+8+2 Megapixel) e da una selfiecam da 32 Mega. Ovviamente, Android 12 con skin Nothing. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni.

