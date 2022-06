Nothing Phone (1): le prime 100 unità saranno in vendita dal 21 giugno

Stando a quanto si legge, le prime 100 unità del nuovo Nothing Phone (1) saranno disponibili dal 21 giugno e saranno messe all’asta tramite un famoso sito.

Si scopre che la compagnia di Carl Pei, ex co-founder di OnePlus, abbia ampliato i suoi business; dalla produzione di auricolari TWS si è spostata al mondo della telefonia mobile. In questi giorni l’azienda ha tolto i veli al suo primo smartphone, il Nothing Phone (1) e ora si scopre che sta collaborando con il sito di StockX. All’interno di questo portale verranno messe all’asta le prime 100 unità del telefono. Tutti gli altri potranno acquistare il device dopo la presentazione che dovrebbe tenersi il 12 luglio.

Nothing x StockX: come si acquista lo smartphone?

L’asta partirà dopo che ci si registrerà sul sito ufficiale. Si darà il via alle ore 09.00 del mattino del 21 giugno e terminerà il 23 giugno, previo esaurimento delle scorte. Questi pezzi saranno comunque registrati e segnati con un numero che va, appunto, da 1 a 100. Solo coloro che hanno un account StockX potranno partecipare e fare un’offerta in quei giorni.

Le caratteristiche tecniche

In primo luogo notiamo che Nothing Phone (1) ha un design unico al mondo (qualcuno ha anche detto che sembra un iPhone 12 senza back cover). Ci sono dei LED presenti sui componenti che illuminano il tutto e danno così un look unico al terminale. Il dispositivo sembra essere alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm e sarà basato su Android 12 e skin Nothing UI. Il telaio sarà realizzato in alluminio riciclato e non mancherà la ricarica wireless. Il frontale sarà premium e il telefono offrirà una connettività senza interruzioni (in stile Apple, per intenderci) con gli altri dispositivi del brand.

Cosa vi consigliamo noi?

Se cercate invece, un prodotto di casa Nothing, vi consigliamo le Ear (1): sono cuffiette Bluetooth di fascia medio-alta che da 99,99€ si trovano in super sconto a soli 79,99€ su Amazon. Ci sono le spedizioni gratuite incluse nel prezzo e tanti vantaggi tipici del noto portale di e-commerce americano. Hanno la cancellazione attiva del rumore, un design unico e tante funzionalità incredibili; il tutto ad un prezzo low-cost.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.