Nothing Phone (1): questo il suo design definitivo (FOTO)

Ci siamo. Dopo tantissime indiscrezioni, finalmente l’account Twitter della startup di Carl Pei ha svelato il design dell’iconico Nothing Phone (1). Nei giorni precedenti abbiamo assistito ad una pletora di spoiler, leaks e teaser pubblicitari. Ci sono stati designer come Ben Geskin che hanno realizzato dei concept davvero ben fatti, ma adesso si può giocare a carte scoperte.

Nothing Phone (1): tutto quello che sappiamo

Ricordiamo che l’azienda, nata dalla brillante mente dell’ex co-founder di OnePlus, presenterà il device nel corso di un evento dedicato che si terrà il 12 luglio. Facciamo il punto su tutte le informazioni che abbiamo raccolto finora.

Bold. Warm. Full of soul.



A return to instinct.



This is phone (1).



Tune in on 12 July to hear all about it: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ — Nothing (@nothing) June 15, 2022

Analizzando il design della back cover, notiamo un retro simil-trasparente, con gli elementi interni in bella vista. Certo, non si tratta di un prodotto che mostra totalmente i chipset che vi sono dentro, però è molto caratteristico. Notiamo la presenza di due sensori fotografici e del flash LED (quest’ultimo è stato nascosto bene.

Il logo della compagnia potrebbe servire come LED per le notifiche, come base di ricarica wireless o come sistema proprietario magnetico per gli accessori esterni. Si dice che potrebbero arrivare gadget simili a quelli che abbiamo con la tecnologia MagSafe in casa Apple. Non è un caso che abbiamo spesso visto Carl Pei utilizzare MacBook durante le sue sessioni di brainstorming condivise sui social.

Sotto la scocca del Nothing Phone (1) potrebbe fare la sua comparsa il processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm svelato poche settimane or sono. Il tutto potrebbe venire co-sviluppato dalla RAM da 12 GB e dalle memorie rapide da 128, 256 GB o 512 GB. Il prezzo di lancio invece, dovrebbe essere di circa 550€ da noi in Europa. Questo significa che il device sarà un telefono di fascia medio-alta, a quanto pare.

Se state cercando un prodotto del brand cinese di Carl Pei, vi consigliamo gli auricolari Nothing Ear (1). Oggi si comprano su Amazon a soli 79,99€ al posto di 99,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.