Nothing Phone (1): non c'è NIENTE da vedere, per ora

Ci siamo: il design flat del nuovo Nothing Phone (1) è appena stato spoilerato, ma solo in parte, dall’azienda stessa. La compagnia ha condiviso una bizzarra foto sui social dove si vedono degli uccelli appollaiati su quello che sembra essere il primo vero smartphone della compagnia. Apprendiamo anche che la produzione del device stesso sia già partita in India.

La startup di Carl Pei sta creando molto clamore attorno al debutto del suo primo telefono; la presentazione è prevista per il 12 luglio in tutti i mercati internazionali e in India. Inoltre, la produzione è iniziata nel suddetto paese; questo vuol dire che possiamo aspettarci interessanti dettagli sul prodotto anche prima del lancio stesso. Dal poster emerso poi, scopriamo qualcosa in più sul design del gadget.

Nothing Phone (1): cosa sappiamo?

In primo luogo, notiamo che Nothing Phone (1) avrà un design flat e non curvo, come si pensava. Ci dovrebbe essere una colorazione bianca con frame laterale in alluminio. Gli angoli sembrano essere stondati e pare esserci una struttura metallica sulla calotta posteriore. Le lenti dovrebbero essere poste nel solito angolo in alto a sinistra. Quanti sensori vedremo? Due, a quanto si dice.

Come detto, anche la compagnia stessa ha confermato la presenza dell’alluminio riciclato per il telaio e del retro trasparente in vetro. Come oramai sappiamo, il processore di bordo dovrebbe essere uno Snapdragon 7 Gen 1 appena annunciato e dovrebbe godere della ricarica wireless. In più, si dice che non ci sarà il famoso “mento” anteriore: significa che non ci saranno cornici visibili. Il rapporto schermo-corpo sarà eccellente.

Il pannello dovrebbe essere un AMOLED da 120 Hz con fingerprint in-display; la RAM dovrebbe essere di 8 GB e la batteria (ancora sconosciuta) potrebbe disporre della ricarica rapida da 45W. Quanto costerà questo smartphone? 550€, sembra. Sarà un midrange premium con un focus sul design.

Sono attesi anche i nuovissimi Nothing Ear (2) TWS; intanto, vi suggeriamo l’acquisto del modello precedente (ancora ottimo) su Amazon in super sconto: 79,99€ al posto di 99,99€ con spedizione gratuita per i possessori di Amazon Prime.

