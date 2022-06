Nothing Phone (1): LED, LED ovunque (VIDEO)

Secondo quanto si apprende, Nothing Phone (1) sembra presentare una back cover molto particolare, ricca di LED che si illuminano a proprio piacimento.

Sappiamo che la nuova startup di Carl Pei lancerà presto il suo primo smartphone Android; sarà un device votato al design, con un’ottimizzazione hardware-software degna dei migliori melafonini in commercio. Il debutto è alle porte (12 luglio) e man mano che ci avviciniamo alla suddetta data, apprendiamo nuove straordinarie informazioni. Ora che la compagnia ha spoilerato il design ufficiale del prodotto, possiamo notare i primi dettagli in merito. L’estetica sembra essere qualcosa di mai visto prima.

Nothing Phone (1): mai vista una back cover simile

Sappiamo che per il lancio del nuovo telefono, Nothing ha organizzato un evento in Svizzeria per alcuni media selezionati; all’interno dell’evento, ha mostrato il design del Phone (1) in tutta la sua bellezza. La back cover trasparente sembra essere unica al mondo. Questo ci fa capire che la società vorrebbe che gli utenti utilizzassero il device senza l’ausilio di una cover protettiva.

Ora, vedendo il video su YouTube di Rafael Zeier, notiamo che il pannello posteriore non è l’unico elemento bizzarro dello smartphone; c’è una stranissima illuminazione LED che dona al device maggior fascino. Si vede una striscia che circonda il modulo fotografico e altre che riprendono la silhouette di alcuni componenti interni.

Ad ogni modo, questa non è una caratteristica invisibile; di fatto, il telefono si illumina grazie a questo gioco di luci e gli utenti possono personalizzare il colore dei LED a proprio piacimento.

Sotto la scocca dovrebbe battere un cuore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, abbinato a RAM veloci da 8 o 12 GB, memorie UFS e molto altro ancora. Non mancherà una skin proprietaria (Nothing UI) basata su Android 12. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Se volete un gadget di Nothing, vi segnaliamo gli auricolari Ear (1) a 79,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.