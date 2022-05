Nothing Phone (1): ecco dove verrà venduto da noi

Il nuovo marchio di Carl Pei rilascerà presto in commercio il nuovissimo Nothing Phone (1), uno smartphone sul quale girano tantissime indiscrezioni e tantissimi rumors da diversi mesi. Il prodotto arriverà in Europa e in India; scopriamo i venditori dal quale potremo acquistarlo in futuro.

Si apprende che Nothing ha appena annuncato le sue partnership strategiche per il mercato indiano e quello europeo. Inoltre, nel Regno Unito avrà O2 come unico partner.

Nothing Phone (1): una distribuzione ancora in divenire

Se analizziamo le mosse che sta facendo Pei, notiamo che Nothing seguirà la medesima strada dei flagship OnePlus (a proposito, uno dei miglior OP che si possano acquistare ora è il Nord CE 5G a 269,94€. Praticamente sta applicando la stessa strategia del suo “vecchio” brand al nuovo marchio.

In Germania il nuovo smartphone di Carl Pei avrà solo Telekom come unico partner, mentre in UK, come detto, verrà venduto mediante O2. Non sappiamo però che il telefono verrà commercializzato anche con le compagnie telefoniche, magari in abbinata a qualche piano di abbonamento. In Italia ancora tutto tace; speriamo di saperne di più a breve. In India invece, Flipkart sarà il partner unico per il mercato locale. Ad ogni modo vi invitamo a restare connessi per essere aggiornati sulle ultime novità del sub brand di Pei e non solo.

Nelle notizie correlate vi diciamo che le cuffiette Nothing Ear (1) in versione nera si portano a casa a soli 99,99€ su Amazon con sperdizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Volendo, anche le bianche sono disponibili alla stessa cifra. Sono auricolari True Wireless Stereo dall’ottima autonomia, dalla buona qualità sonora e con un occhio al design unico al mondo. Infine, presentano anche la cancellazione attiva del rumore, cosa non scontata per un prodotto facente parte di questa fascia di prezzo. Sono compattissime e certificate IPX4. Approfittatene perché solitamente vanno a ruba e finiscono “Sold Out”.

