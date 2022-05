Nothing Phone (1): ecco quando potrebbe arrivare

Forse ci siamo: la data di debutto del nuovo Nothing Phone (1) potrebbe essere stata spoilerata dallo stesso fondatore dell’azienda. Di fatto, questo marchio è nell’aria da diverso tempo e adesso si scopre un’informazione molto interessante su quando potremmo vedere il terminale da noi.

A riportare la presunta data di debutto ci ha pensato Carl Pei in persona, il fondatore della società, nonché ex co-founder di OnePlus. Al momento non conosciamo nulla di questo device, ma sappiamo solo che avrà Android e un processore premium di Qualcomm. Si legge che un utente ha scritto a Pei la data di lancio del telefono e il dirigente ha risposto con un tweet molto criptico che faceva riferimento a questi numeri: 9/6, 4:20.Contestualmente a ciò, abbiamo scoperto che le cuffie TWS Nothing Ear (1) si trovano in super sconto a 74,99€ al posto di 99,99€.

a long time ago in a galaxy far far away pic.twitter.com/NdgLnPGpDh — Carl Pei (@getpeid) May 4, 2022

Nothing Phone (1): presentazione a giugno?

Ad oggi non possiamo capire cosa significhino le cifre in questione, ma pensiamo possano riferirsi alla data di debutto (9 giugno, alle ore 4:20). Qualcuno potrerbbe anche dire: 6 settembre, ma non si sa. Considerato che abbiamo appreso da Carl Pei in persona le informazioni emerse finora, crediamo che il telefono possa arrivare sul mercato in estate.

Sul dispositivo in questione, crediamo che questo disponga del launcher Nothing OS che si basa su Android 12, su uno schermo AMOLED da 6,43″ con risoluzione FullHD+, refresh rate da 90 Hz e sotto la scocca invece, un potente processore di fascia media Snapdragon 778G con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh con tre sensori fotografici sul posteriore. Quello principale invece, dovrebbe essere da 50 Mpx.

Noi abbiamo ragione di credere che questo terminale possa andare in competizione diretta con tanti altri prodotti come Motorola Edge 30 e similari. Staremo a vedere; restate connessi per ulteriori informazioni in merito su Nothing e sul mondo tech in generale.