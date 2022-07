Nothing Phone (1): confermate due caratteristiche premium

In queste ore apprendiamo due nuove indiscrezioni relative al Nothing Phone (1); in primo luogo scopriamo che avrà il supporto al refresh rate da 120 Hz e in seconda istanza che ci sarà il fingerprint posto sotto lo schermo.

Facciamo il punto: la nuova startup di Carl Pei svelerà a brevissimo il suo primo smartphone di fascia media. È attesissimo dai fan di tutto il mondo e si chiamerà Nothing Phone (1). Sono in molti ad essere curiosi su questo telefono e bisogna ammettere che il founder ci sa fare con il marketing. Ha creato un hype incredibile e man mano che ci avviciniamo alla presentazione spuntano nuovi dettagli sul dispositivo. Prima del lancio sappiamo praticamente quasi tutto, design e caratteristiche comprese.

Nothing Phone (1): fingerprint in-display e schermo OLED da 120 Hz

Oggi però, dall’account TikTok del brand, leggiamo che la società ha svelato alcune delle nuove caratteristiche chiave attraverso tre mini video. Le suddette clip hanno rivelato che il Phone (1) avrà uno schermo OLED con supporto al refresh rate da 120 Hz, ma anche il lettore per le impronte digitiale sotto al display. Il terminale si posizionerà nella fascia media del mercato, con un prezzo di listino aggressivo ma con un hardware e un design davvero all’avanguardia.

In questo segmento di mercato, i competitor offrono fingerprint fisici, magari sotto il pulsante di accensione e spegnimento. L’azienda ha pensato bene di inserire un elemento di pregio all’interno del suo midrange, così da accrescerne il suo valore. Inoltre, il refresh rate non sarà limitato a 90 Hz, ma spazierà fino ai 120 Hz, per garantire così una fluidità assoluta.

Come detto, ci sarà uno schermo OLED da 6,5 pollici con foro posto in alto a sinsitra per la selfiecam. Le cornici saranno contenute ma uniformi su tutti i lati. Sotto la scocca troveremo un processore Snapdragon 778G+ con modem 5G. Ci dovrebbero essere 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e storage da UFS 3.1 da 256 GB. La batteria dovrebbe poi essere da 4500 mAh e non mancherà la certificazione TUV e il supporto alla fast charge da 45W.

Sul fronte fotografico citiamo le due ottiche sul posteriore (50+16 Mpx) e la selfiecam da 16 Mega.