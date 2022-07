Nothing Phone (1): la velocità di ricarica non convince?

Il nuovissimo e chiacchieratissimo Nothing Phone (1) è appena stato avvistato sull’ente per la certificazione TUV; all’interno del portale scopriamo che il device disporrà della fast charge rapida da 33W. Ecco tutte le informazioni in merito.

Nothing Phone (1): quello che c’è da sapere

Il primo smartphone della neonata startup di Carl Pei è stato visto sul portale TUV; il dispositivo ha il nome di modello A063 e da questo sito apprendiamo che avrà il supporto alla ricarica super veloce da oltre 33W. Curiosamente, scopriamo che ci sarà un super alimentatore che dovrebbe garantire la ricarica da 45W. Grazie al tipster Mukul Sharma (in arte @Stufflistings su Twitter) notiamo tutte queste indiscrezioni. Oltre alle suddette indiscrezioni però, non è emerso nulla di nuovo.

Sappiamo tutti che il Nothing Phone (1) arriverà sui mercati il prossimo 12 luglio; su questo gadget sappiamo quasi tutto, grazie anche ad una serie di teaser e leaks usciti in merito. Molto curiosa l’interfaccia Glyph che vediamo sulla back cover; questa è composta da circa 900 LED che si fondono al meglio con il telaio. Il tutto è coperto da una back cover trasparente in vetro. Inoltre, da quanto afferma la compagnia, scopriamo che ci sarà un processore Snapdragon 778G+ ad alimentare il terminale.

Interesting. Nothing Phone (1) (model number A063) TÜV SÜD listing suggests 33W fast charging support (11Vdc, 3A). The power supply unit, however, supports 45W (Max).#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/ZyYSlzZ13Z — Mukul Sharma (@stufflistings) July 7, 2022

Oltre alle specifiche tecniche riguardanti l’hardware del device, scopriamo che il telefono sarà dotato di uno schermo OLED da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz. Non mancherà il classico foro per la selfiecam posto in alto a sinistra. Posteriormente invece, citiamo la presenza di un sensore principale da 50 Mpx e di una lente ultragrandangolare da 16 Mega.

Quanto costerà è ancora un mistero. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni. Appuntamento al 12 luglio. Intanto, se volete, ci sono gli auricolari del brand, i Nothing Ear (1) a 99,99€ con spedizione gratuita. Parliamo di cuffiette Bluetooth con cancellazione del rumore attiva e con un design semplicemente unico nel panorama audio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.