Nothing: nuovo evento in arrivo, cosa aspettarci?

Nothing, il nuovo brand di Carl Pei, l'anno scorso ha lanciato il suo primo prodotto: gli auricolari Nothing Ear (1); a causa del design particolare, delle specifiche di punta e del rapporto qualità-prezzo ineccepibile, sono stati un successo immediato.

Da allora l'azienda ha fatto alcune mosse che hanno segnalato la sua intenazione di espandere la sua offerta di prodotti per includere smartphone e altri smart device. L'anno scorso è stata annunciata una partnership con Qualcomm e solo pochi giorni fa, Carl Pei, CEO di Nothing, e Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, sono stati avvistati mentre ammiravano uno smartphone tenuto in mano dall'eclettico ex founder di OnePlus.

Nothing: un evento per svelare il nuovo smartphone?

Il nuovo marchio di Pei ha ora annunciato ufficialmente che terrà un evento il 23 marzo alle 14:00 GMT e un conto alla rovescia è già in corso sul suo sito Web ufficiale. L'evento etichettato “The Truth” vedrà il marchio rilasciare la roadmap dei nuovi prodotti per l'anno 2022. In tutto ciò, si nota che la società non ha rivelato in modo specifico cosa svelerà in quella data, ma sospettiamo che sia proprio il primo device del marchio, lo stesso che Pei teneva in mano qualche giorno fa (adeguatamente camuffato) durante il Mobile World Congress 2022.

L'unico indizio che può essere individuato sul banner del conto alla rovescia sul sito Web di Nothing è il logo Snapdragon nascosto nell'angolo in basso a sinistra. Questo potrebbe essere un suggerimento del fatto che la società svelerà il suo primo telefono in quest'occasione.

Al momento, non si sa nulla del primo gadget di Nothing tranne il fatto che conterrà un chipset Qualcomm Snapdragon. Ci aspettiamo che emergano ulteriori dettagli sotto forma di teaser con il passare dei giorni. Vorremmo capire solo se si tratterà di un flasghip killer o di un'ammiraglia premium capace di sfidare Galaxy S22, Find X5 Pro, OnePlus 10 Pro.