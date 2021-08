Le nuove cuffie TWS di Carl Pei, le Nothing Ear (1) sono andate “sold out” in 2 minuti, ma c'è da dire che erano disponibili soltanto 4800 pezzi.

Nothing Ear (1): un successo? Più o meno!

Gli attesissimi auricolari Nothing Ear (1) sono stati appena lanciati in India. Ma in soli due minuti, i nuovi True Wireless Stereo dell'ex fondatore di OnePlus sono andati esauriti.

In un recente tweet di Carl Pei, CEO e fondatore di Nothing, il funzionario ha rivelato che gli auricolari Nothing Ear (1) sono andati “Sold Out” in India. Tuttavia, c'è da dire che la disponibilità era molto limitata: solo 4800 unità pronte per la consegna.

Pei ha anche ringraziato la comunità indiana per il sostegno e ha aggiunto che sta lavorando “tutto il giorno per fare di più“. In altre parole, nonostante le scorte limitate siano esaurite nella regione, l'azienda sta lavorando per portare più unità in commercio poiché gli auricolari hanno avuto un discreto successo nella regione.

4.8k ear (1) sold out in less than 2 minutes on @Flipkart. Thanks for the support from our community in India! Hang tight, we're working around the clock to make more… — Carl Pei (@getpeid) August 17, 2021

Per chi non lo sapesse, Ear (1) è il primo prodotto in assoluto dell'azienda che sfoggia un design trasparente e unico che lo rende differente dalle altre soluzioni TWS presenti sul mercato. Le gemme pesano 4,7 grammi ciascuna e sono dotate di driver da 11,6 mm di Teenage Engineering.

Le cuffie offrono anche la classificazione IPX4 per la resistenza all'acqua. Gli auricolari presentano anche il rilevamento in-ear e consentono agli utenti di regolare la cancellazione attiva del rumore, attivare la modalità trasparenza e modificare le impostazioni dell'equalizzatore tramite l'app complementare.

Gli auricolari sono stati venduti in India al prezzo di 5.999 INR (circa 80 dollari USA). Nel resto del mondo sono disponibili a 99 dollari o euro.

Il costo basso ha reso questo gadget molto competitivo nella regione in quanto offre specifiche tecniche che rivaleggiano con auricolari che costano due o anche tre volte di più.

Wearable