Nothing Ear (Open) leak: le immagini prima della presentazione

Sei curioso di vedere come sono fatti i nuovi auricolari Nothing Ear (Open)? Allora sei sull’articolo giusto. Infatti, da poco sono trapelate le immagini ufficiali dei nuovi auricolari open-ear che verranno presentati ufficialmente alle 14:00, ora locale del Regno Unito. Ad averle pubblicate come un leak è stato WinFuture.

Oltre alle foto degli auricolari di Nothing sono stati rivelati anche i dettagli tecnici. Andiamo per ordine e vediamo come si presenta il design di questo dispositivo, sicuramente differente rispetto agli auricolari che siamo soliti vedere negli ultimi anni. Le linee seguono la firma classica a cui il produttore ci ha abituati.

In parte sono trasparenti e si mostrano particolarmente differenti rispetto ad altri modelli di altri brand, questo è certo. I Nothing Ear (Open) sono dotati di un archetto che permette di mantenerli ben saldi all’orecchio, ottimo supporto per chi ama ascoltare musica o podcast mentre fa sport. Questo design avvantaggia anche l’autonomia, ma questo lo scopriremo dopo.

Nothing Ear (Open): rivelate anche le specifiche tecniche

Oltre al design, WinFuture ha anche rivelato le specifiche tecniche dei Nothing Ear (Open) che verranno presentati oggi alle 14:00, ora locale del Regno Unito. Partiamo da ciò che rende potenti questi auricolari, un driver da 14,2 millimetri realizzato in polietilene tereftalato rivestito in titanio.

La riproduzione è chiara e potente, grazie anche a bassi performanti, grazie all’algoritmo Bass Enhance che lavora in sinergia con il driver. Questo dovrebbe garantire un suono ampio, con bassi profondi e alti cristallini. Quindi una promessa interessante per questi auricolari open-ear.

Come anticipato prima, il design particolare dei Nothin Ear (Open) permette di montare una batteria dall’ampia capacità di 64 mAh e così garantire maggiore autonomia. Con una singola ricarica, WinFuture, rivela che questi auricolari assicureranno fino a 8 ore di ascolto non stop.

Grazie alla custodia di ricarica, che dalle foto trapelate in queste ore sembrerebbe relativamente grande, dotata di batteria da 635 mAh, abbiamo fino a 30 ore di ascolto totali. Infine, sappiamo anche che verranno rilasciate con supporto ChatGPT. Infine, grande mancanza per gli amanti dell’isolamento, non c’è la cancellazione del rumore.