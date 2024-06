Nothing Ear in offerta su Amazon: design carismatico e suono top, solo 129€...

Le Nothing Ear (2024) sono attualmente in offerta su Amazon a 129,00€, invece di 149€. Questi auricolari true wireless mantengono il design trasparente caratteristico dei modelli precedenti, ma con driver riprogettati e tante nuove funzionalità.

Dotati di driver in ceramica da 11 mm, questi auricolari offrono un suono di alta qualità con supporto per codec audio ad alta risoluzione come LDAC e LHDC. La custodia di ricarica, ora dotata di ricarica wireless da 2.5W e con certificazione IP55 contro polvere e acqua, garantisce una maggiore protezione e praticità.

Gli auricolari sono leggeri e comodi, con un peso di soli 4.62 grammi ciascuno, e includono tre diverse misure di gommini per una vestibilità ottimale. La durata della batteria varia: con la cancellazione attiva del rumore (ANC) attivata, gli auricolari offrono circa 5 ore di autonomia, estendibili a 8.5 ore con ANC disattivato, mentre la custodia può fornire fino a 40.5 ore di autonomia complessiva.

La qualità del suono è notevole, con bassi potenti e un equalizzatore avanzato nell’app Nothing X che permette personalizzazioni dettagliate. La cancellazione del rumore è efficace e, tra le altre cose, gli auricolari supportano anche la connessione multipoint, permettendo di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente.

In altre parole: un equilibrio eccellente tra design, qualità del suono e funzionalità avanzate. Approfitta dell’offerta su Amazon: acquistali subito a soli 129,00€!