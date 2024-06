Nothing Ear in offerta a meno di 130€: ChatGPT sempre con te e ANC da paura

Innovative, moderne e con ChatGPT integrato. Le nuove Nothing Ear sono in offerta su Amazon a 129€, con un buon risparmio sul loro normale prezzo di listino. Qualità audio straordinaria e tantissimi assi nella manica, vediamo subito le loro caratteristiche più importanti.

Le Nothing Ear sono dotate di driver da 11 mm con diaframma in ceramica e una struttura migliorata che aumenta il flusso d’aria del 10%. Questo permette di ridurre la distorsione e migliorare la nitidezza del suono, offrendo un’esperienza audio eccezionale. La combinazione di materiali di alta qualità e un design accurato assicura prestazioni superiori, specialmente nei bassi e nelle alte frequenze​.

E’ possibile utilizzare comandi vocali per interagire con ChatGPT, chiedendo informazioni, impostando promemoria e molto altro​. Questa nuova funzione, almeno per ora, è disponibile solo quando gli auricolari sono collegati ad uno smartphone della Nothing (2, 2a o 1).

Le Ear (2) supportano lo streaming audio ad alta risoluzione tramite Bluetooth con codec come LHDC 5.0 e LDAC, permettendo di ascoltare musica con qualità fino a 24 bit/192 kHz. L’app Nothing X consente agli utenti di creare un profilo audio personalizzato basato sui risultati di test dell’udito individuali.

Questo profilo viene utilizzato per regolare automaticamente i livelli dell’equalizzatore in tempo reale. Gli utenti possono anche creare profili di equalizzazione separati per diversi generi musicali e condividerli tramite codici QR.

Le Nothing Ear (2) offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, con un sistema che rileva automaticamente le perdite di rumore e adatta la cancellazione per compensare. La modalità ANC adattiva permette di alternare tra tre livelli di cancellazione del rumore o lasciare che gli auricolari selezionino automaticamente il livello ottimale in base all’ambiente​.

Nel complesso, si tratta di auricolari TWS straordinari e incredibilmente carismatici, grazie alla solita cura del design maniacale della NOTHING. Non perdere questa opportunità e acquistali subito risparmiando!