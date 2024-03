Nothing Ear (2): grazie alle offerte di primavera costano solo 119,99€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi degli auricolari Nothing Ear (2), semplicemente meravigliosi. Grazie alle offerte folli di Amazon si porteranno a casa ad un prezzo spettacolare. Di fatto, saranno vostri con soli 119,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; li trovate all’interno delle promozioni di primavera che finiranno tra poco, tra l’altro, quindi affrettatevi. Non sappiamo quante scorte rimarranno disponibili all’interno del noto portale di e-commerce quindi il nostro consiglio, come sempre, è quello di comprarli ora. Il modello in sconto, a proposito, è quello nero ma volendo c’è anche in bianco.

Fra poche ore potrebbero tornare al costo di listino che è di 149,00€. Con Prime poi, potrete riceverli presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Potrete anche beneficiare della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico.

Nothing Ear (2): prendeteli adess

Gli auricolari Nothing Ear (2) sono semplicemente meravigliosi; di fatto, godono dell’ANC, hanno la certificazione Hi-Res audio, si può eseguire la doppia connessione e i driver sono personalizzati da ben 11,6 mm. Ma a cosa servono questi ultimi? Semplice: garantiscono la riproduzione perfetta del suono con tutti i dettagli: alti cristallini e bassi profondi. La certificazione Hi-Res audio invece, permette una resa acustica degna di nota; l’azienda dichiara che le frequenze fino a 24 bit/192 kHz possono essere trasmesse a una velocità di 1 Mbps e in più, sappiate che sono auricolari compatibili con la tecnologia codec LHDC 5.0.

C’è la cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB ma vi è perfino la modalità adattiva che serve per rilevare le distrazioni presenti nell’ambiente e regola i livelli di conseguenza. Altresì, si può anche personalizzare l’ANC al meglio in base alle proprie esigenze e alla forma delle proprie orecchie, creando un profilo audio personale. Dulcis in fundo, citiamo la “Clear Voice Technology” per telefonate cristalline come non mai. Grazie alle offerte di primavera, i Nothing Ear (2) costano soltanto 119,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.