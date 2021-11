Nothing Ear (1): sta arrivando la variante nera

Recentemente abbiamo appreso che Ear (1) di Nothing avrebbe ottenuto una nuova tonalità nera; la notizia ci è arrivata dall'insider del settore Ishan Agarwal. Al momento, sappiamo che gli auricolari True Wireless Stereo sono offerti in un'unica colorazione bianca. La variante nera sarà, molto probabilmente, dotata di un design trasparente simile, con le punte delle gemme nere anziché bianche.

Nothing Ear (1) in nero: bellissime è dir poco

Ora il leakster EvLeaks ha rilasciato un'immagine su Twitter che mostra gli auricolari in nero, confermando che la differenza non è così importante, dal momento che le cuffie sembrano presentare le punte in silicone nero e la regione circostante appare in nero opaco anziché in bianco.

Il design trasparente, un elemento chiave del design dell'orecchio Nothing (1) rimane ancora. Non preoccupatevi, poiché Nothing non vuole stravolgere l'estetica del suo primo prodotto, per ora.

Per i curiosi, Ear (1) Nothing è dotato di una tecnologia Clear Voice, che secondo la compagnia consente una riduzione del rumore di fondo con modifiche all'EQ per sintonizzare al meglio i parametri del suono.

Gli auricolari poi, lavorano con dispositivi Android e iOS, grazie all'app complementare che offre ai clienti la possibilità di personalizzare le gestures per controllare la riproduzione.

Gli auricolari si collegheranno allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 e saranno dotati di supporto per l'ANC o cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB. Sono presenti tre modalità di ascolto: Luce, Massima e Trasparenza, con le ultime due che offrono ANC e la possibilità di far entrare il rumore esterno.

Si caricano tramite USB Type-C con una custodia che dispone di una batteria da 570 mAh. Ogni gemma è dotata di una batteria da 31 mAh. Carl Pei, il CEO della società, afferma che gli auricolari durano 24 ore con una singola carica con la custodia inclusa con ANC attivo e 34 ore senza ANC. È presente anche la ricarica wireless Qi.