Nothing Ear (1): arriveranno anche in nero? (RUMOR)

Nothing è il nuovo brand di Carl Pei, ex fondatore di OnePlus insieme a Pete Lau. Il marchio appena creato ha annunciato il suo primo prodotto nell'estate scorsa; stiamo parlando delle prime cuffie TWS Ear (1).

Nothing Ear (1): in nero sarebbero stupende

Il punto di forza di questo auricolare True Wireless Stereo non è il supporto per ANC o il suono piuttosto superiore considerando il prezzo a cui viene venduto, ma invece si concentra sul design, sfoggiando una scocca trasparente che porta con sé una nuova prospettiva fresca nello stantio mercato delle cuffie Bluetooth.

Ora, sembra che 91mobiles abbia scoperto che Ear (1) di Nothing arriverà in una nuova tonalità nera; a ribadire ciò ci pensa l'insider del settore Ishan Agarwal. Al momento, queste cuffie sono vendute in un'unica tonalità bianca. Logico pensare che l'iterazione nera probabilmente presenterà un design trasparente simile, con i gommini neri anziché bianchi.

Questa notizia arriva avviene dopo che il famoso YouTuber Casey Neistat si è rivolto a Twitter per chiedere all'azienda di realizzare gli auricolari sarebbero arrivati in nero, dopo che lui stesso ha colorato un modello usando un pennarello, per mostrare quanto sarebbero belli nella suddetta colorazione.

Ear (1) by Nothing è dotato di una tecnologia Clear Voice, che secondo la compagnia consente una riduzione del rumore di fondo distraente con modifiche all'EQ per regolare un po' di più l'audio. È presente anche il rilevamento in-ear, il che significa che gli auricolari smettono di riprodurre l'audio quando vengono rimossi dall'orecchio dell'utente.

Funzionano sia con dispositivi Android e iOS, e l'app complementare offre agli utenti la possibilità di personalizzare le gestures per controllare la riproduzione.

Gli auricolari si collegano allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 e sono dotati di supporto per ANC o cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB. Sono presenti tre modalità di ascolto, ovvero Luce, Massima e Trasparenza.

Gli auricolari si caricano tramite USB Type-C con una custodia che ha una batteria da 570 mAh, e ogni gemma è dotata di una cella energetica da 31 mAh.