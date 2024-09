Notebook Windows 11 a meno di 200€: su Amazon c'è il modello giusto (8+256 GB)

Acquistare un nuovo notebook Windows 11 economico non è facile: le opzioni sono poche e spesso hanno specifiche limitate come appena 4 GB di memoria RAM e solo 128 GB di storage. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento, è possibile acquistare il notebook SGIN M15P con un prezzo scontato di 189 euro.

Si tratta di una soluzione a basso costo molto interessante per mettere le mani su di un notebook low cost di buona qualità e adatto a chi ha bisogno di un portatile sempre pronto all’uso e adatto avari contesti di utilizzo. Il modello è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD ad alta velocità, evitando i rallentamenti tipici dei modelli con poca memoria (RAM e di archiviazione).

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Notebook Windows 11 a meno di 200 euro: Amazon ha la soluzione

Il notebook SIGN disponibile oggi su Amazon a meno di 200 euro è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione di 1366 x 768 pixel oltre a un processore Intel Celeron con CPU Quad-Core, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il modello in questione ha il sistema operativo Windows 11 già preinstallato, supporta il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth ed ha due porte USB 3.0, uno slot per microSD, una USB-C e una mini HDMI.

Grazie all’offerta Amazon in corso è ora possibile acquistare il notebook SIGN al prezzo scontato di 189 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il modello è spedito da Amazon. La promozione è valida solo per un breve periodo.