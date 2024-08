Notebook Lenovo con processore i7 in offerta speciale (-100€)

Lenovo IdeaPad 3 è un laptop che combina alla perfezione stile, potenza e qualità costruttiva. Con un display FullHD da 15,6 pollici, regala immagini chiare e vivide grazie alla tecnologia antiriflesso che lo rende perfetto anche in ambienti molto luminosi. Ideale per lavoro, studio ed intrattenimento, questo notebook si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate: non è facile trovare di meglio spendendo così poco.

Approfitta dell’offerta su Amazon: Lenovo IdeaPad 3 è disponibile a soli 699 euro, con uno sconto esclusivo del 13% rispetto al prezzo di listino pari a 799 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione e completa l’ordine oggi stesso.

Minimo storico per il notebook Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3 è equipaggiato con un processore Intel Core i7, offrendo alte prestazioni in un corpo sottile e leggero, facile da trasportare. L’SSD da 1 TB garantisce ampio spazio per tutti i tuoi software, documenti e contenuti multimediali, eliminando la necessità di soluzioni di archiviazione esterne. Con 16 GB di RAM, il multitasking diventa un gioco da ragazzi, mentre la scheda grafica integrata assicura una visualizzazione fluida e dettagliata. I due altoparlanti frontali da 1,5 W con Dolby Audio forniscono un suono coinvolgente e di alta qualità. Ricorda che Windows 11 è già preinstallato, pronto per l’uso.

Risparmia subito 100 euro e metti nel carrello il potentissimo Lenovo IdeaPad 3: lo riceverai a casa in men che non si dica e con consegna gratis.