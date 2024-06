Notebook Lenovo con i7-13620H e 16 GB di RAM: ora a 699€ su Amazon (anche in 12 rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook ad alte prestazioni ma con un prezzo accessibile c’è ora un’offerta Amazon molto interessante: il Lenovo IdeaPad Slim 3, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità anche di pagamento in 12 rate mensili, completando l’acquisto con carta di debito e senza interessi. La versione in offerta del notebook è dotata del processore Intel Core i7-13620H e di 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3: è il notebook da prendere a questo prezzo

La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Slim 3 conferma la qualità di questo notebook, dotato del processore Intel Core i7-13620H affiancato da 16 GB di memoria RAM. Si tratta di una combinazione ottima, soprattutto in rapporto al prezzo.

Il laptop ad alte prestazioni di Lenovo è dotato anche di 512 GB di SSD oltre che di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Tra le specifiche c’è una tastiera full-size con layout italiano e retroilluminazione. Il sistema operativo è Windows 11.

Si tratta, quindi, di un notebook completo, in grado di garantire prestazioni eccellenti in tanti contesti di utilizzo. In questa fascia di prezzo, infatti, non esiste un altro laptop capace di offrire un processore tanto potente oltre che una dotazione di memoria completa.

Sfruttando la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità di pagare anche in 12 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.