Notebook Lenovo da 15,6" con Ryzen 3 e SSD da 256GB a un PREZZACCIO

Hai deciso di acquistare un computer portatile che ti permetta di lavorare anche quando sei in viaggio ma non sei disposto a spendere un’esagerazione? Allora ho trovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questo Notebook Lenovo con Ryzen 3 a soli 308,66 euro, applicando il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento.

È vero che uno sconto del 5% non è da strapparsi i capelli ma si tratta comunque di un ottimo ribasso totale. Potrai accaparrarti un potente computer portatile senza spendere troppi soldi. Si tratta di una perfetta soluzione e infatti le quantità disponibili di questo prodotto sono limitate, per cui fai in fretta.

Notebook Lenovo potente e versatile a prezzo bomba

Sicuramente una delle caratteristiche principali di questo Notebook Lenovo e il suo processore, il potente AMD Ryzen 3 7000 Series con scheda grafica AMD Raddeon 610M integrata. È dotato di 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB per un’ottima velocità e un grande storage di archiviazione.

Gode di un bellissimo display da 15,6 pollici FHD con risoluzione 1920 x 1080 p che regala colori vividi e un’ottima illuminazione con visibilità eccellente da qualsiasi angolazione. Possiede una tastiera compatta retroilluminata con tastierino numerico e touchpad integrato molto sensibile e preciso. Monta il sistema operativo Windows 11 Home, le connessioni WiFi e Bluetooth e due porte USB 3.2 Gen 2 per trasferimenti velocissimi.

Insomma un computer portatile veramente eccezionale a prezzo molto più basso. Quindi non perderlo. Vai subito su eBay e acquista il tuo Notebook Lenovo con Ryzen 3 a soli 308,66 euro, applicando il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.