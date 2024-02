Notebook HP Omen 17 in sconto di OLTRE 1.012,00€

Se stai cercando un notebook potente e performante per le tue esigenze di gaming o per svolgere attività multitasking impegnative, non perdere l’occasione di acquistare l’HP Omen 17, attualmente in sconto del 34% su Amazon. Per poco tempo ancora, avrai l’occasione di acquistarlo a soli 1.999,99€ invece di 3.012,62€. Questo è il momento perfetto per aggiudicarti un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente e godere di prestazioni straordinarie senza compromessi.

Notebook HP Omen 17 in sconto del 32%, solo per poco

L’HP Omen 17 è progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, grazie alle sue caratteristiche tecniche all’avanguardia. Dotato di processori potenti e schede grafiche dedicate di ultima generazione, questo notebook garantisce prestazioni di alto livello su tutti i fronti, permettendoti di godere dei tuoi giochi preferiti con grafica impeccabile e senza intoppi.

Il suo ampio display da 17 pollici con risoluzione Full HD ti offre un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata, mentre il sistema di raffreddamento avanzato assicura che il dispositivo rimanga sempre alla giusta temperatura anche durante le sessioni di gioco più intense.

Inoltre, l’HP Omen 17 vanta una vasta gamma di porte e connessioni, che ti consentono di collegare facilmente dispositivi esterni come monitor aggiuntivi, controller di gioco, dispositivi di archiviazione e altro ancora. Grazie alla sua batteria a lunga durata, puoi goderti il ​​tuo gaming ovunque tu vada, senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente il dispositivo. Come processore, monta un Intel Core i7 12700H con una velocità fino a 4,7GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Inoltre, gode della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 16GB GDDR6, che permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e con la potenza di Ampere.

Con un design elegante e una costruzione robusta, l’HP Omen 17 è progettato per resistere all’usura quotidiana e offrirti prestazioni affidabili nel tempo. Che tu sia un gamer accanito, uno studente impegnato o un professionista alla ricerca di un notebook potente, questo dispositivo è in grado di soddisfare le tue esigenze in modo eccellente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito l’HP Omen 17 su Amazon per godere di un’esperienza di gioco straordinaria e prestazioni senza compromessi a un prezzo imbattibile.

