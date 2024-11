Notebook HP con RTX 4050: solo 699€ con il Black Friday di Amazon

HP Victus 15 è il notebook da gaming da prendere in occasione del Black Friday di Amazon. Con l’offerta in corso, infatti, la versione con processore Intel Core i5-12450H e scheda video NVIDIA RTX 4050 è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Il pagamento può avvenire anche in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP Victus 15: è il notebook da gaming da prendere su Amazon

Il notebook HP Victus 15 è la scelta giusta per chi ha bisogno di un nuovo notebook da gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un processore Intel Core i5-12450H affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

A fare la differenza è, però, la scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata. Tra le specifiche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 120 Hz oltre al sistema operativo Windows 11 e a una tastiera retroilluminata con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP Victus 15 nella versione descritta al prezzo scontato di 699 euro, che rappresenta anche il nuovo minimo storico. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’acquisto può avvenire anche in 12 rate senza interessi. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato.