Notebook da gaming senza spendere troppo: l'offerta giusta è su Amazon

Chi è alla ricerca di un notebook da gaming “economico” può puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Acer Nitro V 15. Il laptop in questione, infatti, ha il processore Intel Core i5-13420H e la scheda video NVIDIA RTX 4050. Sfruttando la promo in corso, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 849 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Acer Nitro V 15: ecco perché è il notebook da gaming da prendere

La scheda tecnica del notebook Acer comprende il processore Intel Core i5-13420H e la scheda video NVIDIA RTX 4050 oltre a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (sia RAM che storage sono espandibili). C’è poi un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate fino a 144 Hz. Il notebook ha una tastiera retroilluminata con layout italiano e il sistema operativo Windows 11.

Le specifiche del notebook di Acer, in rapporto al prezzo, confermando la convenienza dell’offerta. Acer Nitro V 15, in questo momento, è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un laptop da gaming economico e completo, con possibilità di espansione e con le capacità per offrire prestazioni elevate nel lungo periodo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare Acer Nitro V 15 al prezzo scontato di 849 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto.